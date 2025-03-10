Через дії Трампа в США може розпочатись політична криза - політолог

Через пів року у Сполучених Штатах може початися справжня політична криза через дії нового президента Дональда Трампа.

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

Він зазначив, що наразі у США можуть бути реалізовані три сценарії розвитку подій.

"Перший — якщо Трамп наважується тиснути на Росію, то в такому випадку ми отримаємо продовження нинішньої ситуації з певними видозміненнями, з поверненням частини підтримки України, з нарощенням підтримки з боку ЄС і продовженням ситуації тягни-штовхай, в якій в України набираються потяги, а Трамп продовжує набивати шишки, приймаючи правильні рішення тільки через гулі", - сказав він.

Політолог заявив, що у другому варіанті Дональд Трамп буде сконцентрований на розриві відносин між Росією та Китаєм.

"Другий сценарій через пів року. Це якщо Трамп зараз все підводить до того, щоб скинути відповідальність за невдачу на Україну. Бо на Росію він скинути не може через те, що хоче активізації діалогу з Росією для того, щоб спробувати відірвати її від Китаю. І тоді ми побачимо найближчими тижнями не посилення санкційного тиску на Росію, а навпаки намагання весь час піднімати планку очікувань від України кожного разу спеціально до рівня, який для України буде неприйнятний. І таким чином наприкінці фразу, що “Я хотів миру, але Європа й Україна обрали воювати, хай воюють самі, ми вмиваємо руки, ми будемо концентруватися на Китаї", - вважає політолог.

Крім того, через пів року у США може виникнути справжня політична криза.

"Або третій сценарій, ви запитали про пів року, то вже по досягненню 100 днів буде перша криза для Трампа. Я певен, що в розрізі 100-120 днів приблизно його перебування на посаді президента почнуть активізовуватися і просуватися як демократи, так і частина опозиції зі сторони республіканської партії ставити питання. І через пів року цілком вірогідно, що в нього буде внутрішня політична криза, виходячи з якої він буде намагатися вже виходити або через активізацію якихось операцій на кордоні з Мексикою, наприклад, провокацій. Або знову призначаючи когось винним, можливо через кейс Ірану, який він явно готує на заміну російсько-українському кейсу і все більше уваги перемикає туди. Але в такому випадку ми можемо отримати взагалі інакшу ситуацію в Штатах і інакші Штати, ніж ті, які ми бачимо сьогодні", - додав Олег Саакян.

Раніше повідомлялося, чи готові американці до радикальних протестів через Трампа.

Ми раніше інформували, що Трамп розкритикував Зеленського за відсутність подяки за допомогу від США.

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