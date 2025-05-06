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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Польща через Україну стала мішенню для російських кібератак та дезінформації

Польща зіткнулася з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Польща через Україну стала мішенню для російських кібератак та дезінформації

Варшава звинуватила РФ у втручанні у вибори президента / © Associated Press

Десятки атак щохвилини здійснюють російські хакери на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави і спробою втручання у президентські вибори польського президента.

Про це заявив віцепрем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає Reuters.

Гавковський назвав кібератаку росіян безпрецедентною. І заявив, що це є спробою втручання Росії у президентські вибори.

За його словами, після того, як Польща взяла на себе роль логістичного хабу допомоги Україні — це зробило її ключовою мішенню для російських кібератак і кампаній дезінформації.

«Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми маємо справу з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії», — заявив Гавковський.

За його словами РФ шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі має на меті паралізувати нормальне функціонування держави.

Поки відомо, що атаки спрямовані на водоканали, теплоелектроцентралі, об’єкти енергопостачання та органи державної адміністрації. Рівень російської кіберзагрози в Польщі більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком.

«Сьогодні в Польщі щохвилини моєї промови реєструється понад десяток інцидентів, спрямованих проти критичної інфраструктури», — додав міністр.

Нагадаємо, на початку квітня 2025 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що позиція Варшави щодо відправлення військових в Україну після президентських виборів не зміниться. Сікорський зазначив, що такий крок може бути використаний російською пропагандою.

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