Через фейковий COVID-сертифікат: у Німеччині чоловік застрелив власну родину та наклав на себе руки

Тіла подружжя та трьох дітей 10, 8 та 4 років виявили у будинку в місті Кенігс-Вустерхаузен.
У Німеччині чоловік застрелив дружину та трьох власних дітей, після чого наклав на себе руки. Стрілець залишив записку, в якій розповів про побоювання арешту через фейкову довідку про COVID-вакцинацію.
Про це із посиланням на заяву правоохоронців, які розслідують справу, у вівторок, 7 грудня, повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що тіла подружжя та трьох дітей 10, 8 та 4 років виявили у будинку в місті Кенігс-Вустерхаузен неподалік Берліна в суботу, 4 грудня. Усі загиблі мали вогнепальні поранення.
За словами прокурора Гернота Бантлеона, на місці інциденту слідчі виявили записку, залишену підозрюваним у вбивстві власної родини. У ній чоловік вказав, що його дружина мала підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.
"Про це дізнався її роботодавець. Подружжя боялося, що їх можуть заарештувати та забрати дітей", - йдеться у матеріалі.
За версією слідчих, чоловік вбив свою дружину та дітей, а потім застрелився. Відомо, що в будинку знайшли пістолет. Правоохоронці не виявили жодних ознак того, що в приміщенні в момент стрілянини міг перебувати хтось ще.
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