Світ
107
1 хв

Через фільм про Трампа вибухнув скандал у BBC — зʼявилися гучні звинувачення

Гендиректор BBC Тім Деві та керівниця новин Дебора Тернес подали у відставку після скандалу навколо документального фільму Panorama, який, за даними ЗМІ, міг викривити зміст промови Дональда Трампа.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Британська телерадіомовна корпорація BBC зіткнулася з новою хвилею звинувачень у маніпуляціях та упередженості після виходу документального фільму BBC Panorama, присвяченого Дональду Трампу.

Про це йдеться на сайті видання.

Генеральний директор корпорації Тім Деві та керівниця підрозділу новин Дебора Тернес подали у відставку на тлі скандалу, який розгорівся після того, як стало відомо про можливе редагування промови тодішнього президента США.

Згідно з публікацією The Telegraph, у внутрішній службовій записці BBC йшлося про те, що в документальному фільмі було змонтовано дві окремі частини промови Трампа, створивши враження, нібито він відкрито заохочував штурм Капітолію в січні 2021 року.

Витік цієї записки пов’язують із Майклом Прескоттом, колишнім зовнішнім консультантом комітету BBC з редакційних стандартів, який залишив свою посаду в червні. Саме він висловив сумніви щодо достовірності монтажу в документальному фільмі “Трамп: другий шанс?”, який минулого року зняла незалежна продюсерська компанія October Films Ltd.

Британський міністр культури Ліза Ненді вже назвала ситуацію “дуже серйозною” і наголосила, що йдеться не лише про помилки у конкретній програмі, а й про можливу “системну упередженість BBC у висвітленні складних політичних тем”.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Джозеф Байден виступив із різкою критикою Дональда Трампа.

107
