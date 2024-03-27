Через фінансову скруту Трамп почав торгувати Бібліями — The New York Times

На веб-сайті організації, яка пропонує придбати Біблію, сказано, що це “єдина Біблія, яку рекламує Дональд Трамп!”.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп намагається заробити гроші на своїх прихильниках, а також мобілізувати свій релігійний електорат. Для цього він оголосив про випуск своєї “улюбленої книги” — Біблії, яка надійде у продаж за ціною 60 доларів.

Хоча експрезидент США, який цього року намагається повернутися в Білий дім, безпосередньо не продає Біблію, але він отримує гонорар за покупки, повідомляє The New York Times з посиланням на джерело, знайоме з контрактом.

На веб-сайті організації, яка пропонує придбати книгу, сказано, що це “єдина Біблія, яку рекламує Дональд Трамп!”.

При цьому продавці запевняють, що жоден цент доходу, отриманого від продажу цих Біблій, не буде використаний для фінансування кампанії кандидата від республіканців на президентських виборах у листопаді цього року. Однак там зазначено, що зображення Трампа використовується на платній основі.

На відео, яке опубліковане у соцмережі Truth Social, колишній президент закликає своїх прихильників купувати ці Біблії. “Кожному американцю потрібна Біблія вдома, і я маю декілька. Це моя улюблена книга. Це улюблена книжка багатьох людей”, – каже Дональд Трамп у трихвилинному ролику.

Ймовірно, кошти від реклами Біблії дійсно не підуть на виборчу кампанію Трампа, але він у будь-якому разі тепер відчайдушно потребує готівки. Суд Нью-Йорка призначив йому заставу в 175 мільйонів доларів у судовому процесі щодо шахрайства. Якщо він не заплатить цю суму, Трампу заблокують його рахунки та конфіскують активи, включно з його хмарочосами у центрі Манхеттена.

Дональд Трамп не вперше вдається до такого способу заробітку останнім часом. У середині лютого, відразу після засудження за шахрайство, колишній президент США несподівано випустив нову модель кросівок з літерою “Т” та американським прапором. Розраховане на “справжніх патріотів” взуття коштувало 399 доларів за пару.

Нагадаємо, спроби Дональда Трампа отримати кредит для покриття судового рішення у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку провалилися. За словами адвокатів, три десятки поручительських компаній відмовили колишньому президенту у наданні позики, що наблизило Трампа до реальної загрози конфіскації його майна.

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