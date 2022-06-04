Через голод, викликаний війною в Україні, Європа чекає на багатотисячну хвилю біженців з Африки - ЗМІ

Південь Європи цього року чекає на понад 150 000 мігрантів з Африки та Близького Сходу, оскільки у їхніх країнах - дефіцит продовольства, викликаний війною в Україні.
За даними Агентства ООН у справах біженців, близько 36 400 мігрантів вже прибули до Італії, Іспанії, Греції, Кіпру та Мальти цього року.
Такий прогноз дав міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс у суботу після зустрічі з колегами-міністрами так званої групи MED5 у Венеції, передає Reuters.
На Росію та Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, при цьому Росія також є ключовим експортером добрив, а Україна – основним постачальником кукурудзи та соняшникової олії. Дефіцит пшениці та інших зернових може вплинути на 1,4 мільярда людей, повідомили у кризовому центрі ООН.
"Якщо пшениця залишиться заблокованою в чорноморських портах, ми повинні чекати на більшого мігрантського потоку", — заявила міністерка внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про найдієвіший спосіб розблокування українських портів із зерном.
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