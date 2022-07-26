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Через "Харківські угоди": двох ексміністрів часів Януковича оголосили у міжнародний розшук

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Через "Харківські угоди": двох ексміністрів часів Януковича оголосили у міжнародний розшук

Підозри Лавриновичу і Грищенку Офіс генпрокурора та ДБР оголосили заочно.

Двох ​​​ексміністрів часів президента-втікача Віктора Януковича, які готували "Харківські угоди" оголошено у державний та міжнародний розшук.  

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Йдеться про ексочільника міністерства закордонних справ Костянтина Грищенка та колишнього керівника Мін'юсту Олександра Лавриновича

"Слідчий ДБР оголосив у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича, яким повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод", - йдеться у повідомленні. 

Також працівники ДБР планують звернутись до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані, за попередньою змовою з тодішнім президентом Януковичем та прем'єром Азаровим, погодили угоди на шкоду Україні і на користь Росії.

Після підписання та ратифікації документів термін перебування російського Чорноморського флоту на території України було подовжено на 25 років. Росія мала б вивести флот з українського Криму 2017 року. Натомість змогла збільшити його та посилити.

І Лавринович, і Грищенко нині, за даними слідства, перебувають за кордоном. 

Як повідомили у ДБР, наступним етапом буде отримання дозволу судом на їх затримання, потім клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,  паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента прокоментували підозри ексміністрам юстиції та закордонних справ часів Януковича – Лавриновичу та Грищенку, заявивши про демонтаж проросійської політичної та економічної систем. 

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