Через катастрофу з бюджетом Кремль хоче витиснути з бізнесу додаткові гроші на війну

Путін / © Associated Press

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Російська влада готує масштабний перегляд державних штрафів для бізнесу та запровадження нових платежів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Міністерство фінансів РФ розробило поправки, які передбачають підвищення низки державних зборів уже від 2026 року. Зміни торкнуться, зокрема, покарань за економічні правопорушення: для окремих категорій порушників максимальні суми штрафів можуть зрости у п’ять разів.

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Зокрема, за ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації або необхідної ліцензії максимальний штраф планують збільшити з 300 тисяч до 1,5 млн рублів. Якщо порушення вчинить група осіб, санкція зросте з 500 тисяч до 2,5 млн рублів.

Перегляд покарань передбачений і за низку інших економічних злочинів:

Ухилення компаній від сплати податків: максимальний штраф пропонують підвищити з 300 тисяч до 1,5 млн рублів.

Порушення авторських прав: сума зросте з 200 тисяч до 1 млн рублів.

Виготовлення підроблених грошей групою осіб або у великому розмірі: штраф збільшать з 1 млн до 5 млн рублів.

Приховування майна під час процедури банкрутства: санкція зросте з 500 тисяч до 1 млн рублів.

Загалом законопроєкт передбачає зміни до понад 30 статей Кримінального кодексу РФ. У Міністерстві юстиції Росії необхідність перегляду пояснюють тим, що за деякими правопорушеннями розміри штрафів залишалися незмінними понад два десятиліття.

Паралельно російський уряд переглянув очікувані бюджетні надходження від штрафів у бік суттєвого збільшення. Протягом 2027–2029 років влада розраховує отримати таким чином понад 1,3 трлн рублів. Якщо врахувати також 2026 рік, загальна сума має сягнути рекордних 1,7 трлн рублів.

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Порівняно з попередніми прогнозами, очікувані надходження за 2027 рік збільшили на 27%, а за 2028-й — на 37%.

Потреба в додаткових ресурсах виникла на тлі значних витрат Росії на війну проти України та прогнозованого дефіциту державного бюджету. За статтею «Національна оборона» російська влада планує спрямувати протягом трьох років понад 50 трлн рублів.

Водночас сукупний дефіцит федерального бюджету РФ у 2027–2029 роках, за прогнозами, становитиме майже 15,8 трлн рублів.

Раніше повідомлялося, що через зростання дефіциту бюджету та інфляцію російська влада й Міноборони РФ масово затримують виплати військовим, скасовують компенсації родинам загиблих і в рази урізають бонуси за підписання контракту.

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Ми раніше інформували, що воєнні витрати Росії з урахуванням супутніх видатків сягають $177,4 млрд, повідомляє ГУР.

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