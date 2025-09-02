Магнітна буря принесла полярне сяйво у нетипові регіони (фото)

Північне сяйво / © Reuters

Нещодавня сильна геомагнітна буря, спричинена викидом маси з Сонця, подарувала жителям кількох континентів видовищне світлове шоу. Північне сяйво можна було спостерігати не лише у традиційних регіонах, як-от Скандинавія, а й набагато південніше — у Великій Британії та США.

Про це пише The Sun.

За даними The Sun і The Times, у Великій Британії аврору бачили навіть у південних регіонах, включаючи Уельс, Мідлендс та Кент. Це сталося вже вдруге поспіль, що є рідкісним явищем для країни.

Водночас, полярне сяйво також спостерігали у Північній Америці. Зокрема, в Канаді, на Алясці та в кількох штатах США, включаючи Мічиган, Міннесоту, Орегон і навіть Нью-Йорк. Це підкреслює масштабність нинішньої сонячної бурі та її глобальний вплив.

Неймовірні знімки північного сяйва, які можна побачити з пляжу Фіндхорн у Шотландії. Авторство: Пол Скотт/CMG / © www.thesun.co.uk

Науковці пояснюють, що полярне сяйво виникає, коли заряджені частинки Сонця взаємодіють з атмосферою Землі. Це зіткнення з киснем та азотом створює характерні зелені, фіолетові та червоні хвилі світла. Експерти не виключають, що аврору можна буде побачити знову найближчими днями. Вони також попереджають, що подібні бурі можуть впливати на роботу електромереж та супутникових систем.

Полярне сяйво. Авторство: Пол Скотт/CMG / © thesun.co.uk

Нагадаємо, сьогодні на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу С.

