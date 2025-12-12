Через масові протести уряд європейської країни пішов у відставку: що сталося

Протести в Болгарії / © Associated Press

У четвер, 11 грудня, прем’єр-міністр Болгарії Росен Железков оголосив про відставку уряду після масових вуличних протестів проти його економічної політики, зокрема через невдоволення проєктом бюджету. Заява про відставку пролунала в телевізійному зверненні за кілька хвилин до голосування парламенту щодо вотуму недовіри.

Про це повідомляє болгарське видання Nova.

Прем’єр-міністр заявив, що прислухався до голосу громадян, які вийшли на протест.

За словами Железкова, його команді вдалось досягти приєднання Болгарії до єврозони, забезпечити макроекономічну стабільність і досягти «безпрецедентного зростання доходів».

«Запропонований нами проєкт бюджету був зосереджений на соціальному захисті та підвищенні купівельної спроможності громадян. Схоже, що це не вдалося повністю пояснити, або наші опоненти не змогли цього зрозуміти. Протест був спрямований проти самовдоволення і зарозумілості, проти того, як реалізуються демократичні цінності. Саме тому уряд пішов у відставку», — наголосив очільник уряду.

Напередодні відбулися масові протести у столиці Софії та десятках інших міст по всій країні. Вони були останніми з серії демонстрацій, що відбуваються на тлі підготовки Болгарії до запровадження євро від 1 січня 2026 року.

Хвиля невдоволення, до якої приєдналася значна частина молоді, почалася наприкінці листопада, коли уряд спробував пришвидшити прийняття бюджету на 2026 рік, вперше складеного в євро, який Болгарія запровадить 1 січня замість національного лева.

Під тиском вулиці уряд 3 грудня відкликав свою бюджетну пропозицію, яка передбачала підвищення податків та соціального забезпечення, що, на думку протестувальників та опозиції, має на меті приховати розкрадання. Нова бюджетна пропозиція була представлена парламенту на початку цього тижня.

Нагадаємо, раніше Болгарія заявила, що готова надати повітряний коридор літаку з диктатором РФ Володимиром Путіним для перельоту до Будапешта на зустріч із Дональдом Трампом.