Через масштабну пожежу на газовому заводі у США людей закликали евакуюватися

У США сталася велика пожежа на газовому заводі ONEOK.

Влада закликає людей евакуюватися після великої пожежі на газовому заводі в Оклахомі, США. Інцидент стався на заводі із фракціонування рідкого природного газу.

Про це пише ABC News.

Офіс шерифа округу Грант порадив усім, хто живе в радіусі близько 3 кілометрів від заводу, евакуюватись. Поки що неясно, коли люди зможуть повернутися.

"Будь ласка, уникайте в цей час будь-яких поїздок до Медфорду або через Медфорд по шосе 81 США", — заявили в офісі шерифа.

У ONEOK заявили, що наразі їм невідомо про постраждалих внаслідок події.

"Ми співпрацюємо з місцевими аварійно-рятувальними службами та цінуємо їхню швидку реакцію. Ми продовжуємо працювати з аварійно-рятувальними службами для гасіння пожежі та забезпечення безпеки навколишнього населення та наших співробітників", — йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці протестувальники підпалили будинок прем’єра, а у президентському палаці влаштували розваги.

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