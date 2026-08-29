Через майже 25 років у Нью-Йорку ідентифікували ще одну жертву теракту 11 вересня

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Майже через 25 років після терактів 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку, США, правоохоронцям вдалося встановити особу ще однієї жертви нападу на Всесвітній торговий центр.

Для цього вперше використали судову генетичну генеалогію — метод, що поєднує аналіз ДНК із дослідженням родоводу, пише ABC7.

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Робота з ідентифікації загиблих під час терактів 11 вересня досі триває. Управління головного судового медика Нью-Йорка продовжує аналізувати рештки, сподіваючись надати відповіді сім’ям людей, які загинули під час атак.

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11 вересня 2001 року у Всесвітньому торговому центрі загинули загалом 2753 людини. Однак рештки майже 1100 жертв досі не вдалося офіційно ідентифікувати.

Нова ідентифікація стала особливо важливою, адже цього разу фахівці вперше застосували метод судової генетичної генеалогії. Над встановленням особи спільно працювали Управління головного судового медика Нью-Йорка та Детективне бюро поліції Нью-Йорка (NYPD).

Генетична генеалогія дозволяє зіставляти результати аналізу ДНК із даними про родинні зв’язки та родове дерево. Такий підхід може допомогти встановити особу людини навіть через багато років після її смерті, коли традиційні методи ідентифікації не дають результату.

Нещодавно встановленою жертвою виявилася доросла жінка. Її родина попросила не розголошувати ім’я.

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За даними видання, це остання жертва терактів 11 вересня, особу якої офіційно встановило Управління головного судового медика Нью-Йорка.

Головний судовий медик Нью-Йорка доктор Джейсон Грем назвав використання нової методики важливим досягненням.

«Це прорив. Я радий повідомити, що ми застосували нові методи до роботи з ідентифікації жертв у Всесвітньому торговому центрі, і вперше за 25 років нам вдалося встановити особу за допомогою нових методів — судової генетичної генеалогії», — заявив Грем.

За його словами, чверть століття тому технології, яка дозволила б проводити подібні дослідження, ще не існувало.

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Грем також наголосив на масштабі та складності роботи, яку доводиться виконувати судово-медичним експертам.

«Трагедія у Всесвітньому торговому центрі стала найбільшим масовим вбивством в історії Сполучених Штатів, а також найскладнішою справою з судово-медичної ідентифікації в нашій історії», — пояснив головний судовий медик.

Він додав, що використання нових наукових підходів дає можливість продовжувати пошук відповідей для родин навіть через десятиліття після трагедії.

«А можливість застосовувати інноваційні підходи до цієї роботи з ідентифікації — це чудовий спосіб дотриматися наших зобов’язань перед родинами загиблих», — зазначив Грем.

Попри нове досягнення, масштаб роботи залишається величезним. Остання ідентифікація стосується лише однієї з майже 1100 жертв терактів у Всесвітньому торговому центрі, чиї рештки досі не вдалося ідентифікувати. Це близько 40% від загальної кількості людей, які загинули під час атак.

В Управлінні головного судового медика Нью-Йорка заявили, що не планують припиняти роботу та продовжать шукати можливості для встановлення особи інших загиблих.

Попередній значний крок у цій роботі було зроблено у серпні 2025 року. Тоді вдалося ідентифікувати одразу трьох жертв терактів 11 вересня.

Серед них були 26-річний Раян Фіцджеральд, 72-річна Барбара Кітінг, а також ще одна доросла жінка, ім’я якої не розголошується на прохання родини.

Їхні особи встановили завдяки аналізу ДНК решток, знайдених на місці Всесвітнього торгового центру.

Згідно з некрологом, Раяну Фіцджеральду на момент загибелі було 26 років. Він лише нещодавно почав працювати у відділі обміну іноземної валюти компанії Fiduciary Trust та щойно почав жити самостійно на Мангеттені.

Барбара Кітінг була 72-річною бабусею. У момент терактів вона перебувала на борту рейсу №11 American Airlines, який терористи спрямували у Північну вежу Всесвітнього торгового центру.

Тодішній мер Нью-Йорка Ерік Адамс після ідентифікації трьох жертв 2025 року наголосив, що біль від втрати близьких продовжує відчуватися навіть через десятиліття після трагедії.

«Біль від втрати близької людини під час терористичних атак 11 вересня лунає крізь десятиліття, але завдяки цим трьом новим ідентифікаціям ми робимо крок вперед у наданні розради членам сімей, які досі страждають від того дня», — зазначив Адамс у своїй заяві.

Доктор Джейсон Грем тоді також підкреслив, що робота з ідентифікації не припиняється, попри те, скільки часу минуло від трагедії.

«Майже через 25 років після катастрофи у Всесвітньому торговому центрі наше прагнення ідентифікувати зниклих безвісти та повернути їх рідним залишається таким же сильним, як і раніше», — зазначив головний судовий медик.

Він додав: «Кожна нова ідентифікація свідчить про можливості науки та постійну роботу з родинами, незважаючи на плин часу. Ми продовжуємо цю роботу, щоб вшанувати пам’ять загиблих».

Нагадаємо, Росія намагалася вбити керівника оборонного підприємства. Теракт мали транслювати онлайн.

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