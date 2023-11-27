“Через місяць-два Ізраїль покінчить з ХАМАСом”: прогноз політтехнолога

Війна на Близькому Сході не триватиме довго. Однак президент Сполучених Штатів Джо Байден дійсно жертвує своїм рейтингом, надаючи допомогу Ізраїлю.

Таку думку висловив російський політолог, який перебуває в Ізраїлі, Аббас Галлямов в інтерв'ю ТСН.ua.

“Війна в Ізраїлі все ж таки ненадовго. Вибори через рік, тому час ще є. Порядок денний поміняється ще неодноразово. Тому всі коментатори фіксують зниження рейтингу Байдена”, — зазначив експерт.

За його словами, зв’язок з нинішньою війною в Ізраїлі дійсно є: “Байден, допомагаючи Ізраїлю, дійсно частково жертвує своїм рейтингом. Але ця історія ненадовго. Все ж таки Ізраїль ще місяць-два і покінчить з ХАМАСом. Після цього ця тема припинить домінувати у порядку денному”.

Ситуація на Близькому Сході

Начальник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Халеві заявив, що ЦАХАЛ продовжить військову операцію в Секторі Гази після закінчення нинішньої паузи. Бойові дії продовжуватимуться “з усією рішучістю”.

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що ізраїльські війська не покинуть Сектор Гази, доки всі заручники не будуть повернуті до Ізраїлю.

Тим часом Ізраїль підтвердив, що 13 ізраїльських заручників перетнули територію країни.

О 7 ранку 24 листопада набуло чинності перемир'я, укладене за посередництва Катару між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.

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