Через нелегальних мігрантів Польща обмежить залізничне сполучення з Білоруссю

Через нелегальних мігрантів Польща обмежить залізничне сполучення з Білоруссю

На залізничному пункті пропуску "Кузниця" від 21 листопада призупинять вантажні перевезення.

Через міграційну кризу, яка виникла на кордоні Польщі та Білорусі, польська влада змушена призупинити вантажне сполучення з Білоруссю в залізничному пункті пропуску "Кузниця".

Як повідомили у п’ятницю, 19 листопада, у Держприкордонкомітет Білорусії, про такий крок прийшло офіційне попередження польської сторони.

"Держкордонкомітетом Республіки Білорусь отримано офіційного листа від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузниця", - йдеться у повідомленні.

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Білоруські прикордонники у відповідь проінформувала "про заходи, що вживаються для врегулювання ситуації, та відсутність загрози для співробітників польських служб". Вони запевняють, що готові поновити роботу автодорожнього пункту пропуску "Брузги - Кузниця".

Нагадаємо, влада Білорусі заявила, що станом на 18 листопада на території країни перебуває приблизно 7 тисяч біженців. Водночас у так званих стихійних таборах на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю розмістилися приблизно 2 тисячі мігрантів.

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