Через нерівномірне проведення Путіним мобілізації в Росії виникають соціальні розриви – ISW

В РФ надалі використовують бідних та нацменшини для формування збройних сил, натомість захищаючи заможних та етнічних росіян.

Через нерівноправне запровадження мобілізації в Росії виникають соціальні розриви, які спонукають інформаційний простір у країні до подальшої маргіналізації спільнот етнічних меншин.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що стрілянина 15 жовтня на полігоні в Бєлгородській області, могла бути природним наслідком політики Кремля. Йдеться про використання бідних та представників меншин задля формування збройних сил. Водночас це захищає етнічних росіян та заможніших громадян країни.

Зазначається, що російські джерела поклали відповідальність за стрілянину на полігоні на двох мобілізованих росіян, які є етнічними таджиками. Інформаційний простір РФ відреагував на це переважно жорстокою ксенофобською риторикою проти середньоазіатських мігрантів та інших периферійних соціальних груп.

Так, 18 жовтня голова партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов заявив, що мобілізація виявила системні розломи в російській імміграційній системі. Політик звинуватив військових комісарів у пропуску до армії людей, що загрожують безпеці РФ. Миронов також звинуватив військові комісаріати у тому, що вони тримають свої двері навстіж відчиненими для вихідців із Центральної Азії. Політик також запропонував запровадити мораторій на надання громадянства РФ громадянам Таджикистану.

"Заклики Миронова до імміграційної реформи демонструють роль, яку, здається, часткова мобілізація зіграла в каталізації етнічних розколів, расизму та ксенофобії в російському внутрішньому просторі, особливо проти етнічних меншин", – зазначили американські дослідники.

Нагадаємо, 16 жовтня стало відомо, що в селищі Солоти Бєлгородської області РФ троє мобілізованих відкрили стрілянину у військовій частині, внаслідок якої загинули близько 22 осіб. За деякими даними, у тій військовій частині перебували понад 100 осіб з Брянської області, які відмовляються йти на штурм Лимана. Відповідальність за скоєне в РФ поклали на вихідців із Таджикистану.

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