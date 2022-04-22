Через нестачу українського продовольства на світовому ринку вже починається продовольча криза: голод охопить 81 країну

Через нестачу українського продовольства на світовому ринку вже починається криза, що в майбутньому спричинить голод у 81 країні світу.

Президент України у виступі до Світового банку нагадав, що за нещодавнім звітом Всесвітньої продовольчої програми ООН, зростання цін на продукти харчування цього року призведе до голоду приблизно 47 мільйонів людей у 81 країні світу. І все це через те, що Росія заблокувала українські порти на Чорному і Азовському морях. Це значно знизило український експорт, зокрема аграрної продукції.

Про це голова держави сказав у зверненні, виступаючи до Світового банку у четвер, 21 квітня.

"Без української пшениці, кукурудзи, рослинної олії та інших товарів це завершиться не просто фізичною нестачею їжі в багатьох країнах Африки і Азії, але й політичною нестабільністю і, можливо, новою міграційною кризою. Люди шукатимуть винних у цій кризі, зокрема і виходячи на площі у своїх країнах, у своїх містах. Люди шукатимуть, як врятуватись. Звичайно, ми робимо все можливе, щоб налагодити експорт нашої продукції. Ми почали і посівну кампанію в цьому році – настільки, наскільки це можливо. Але ніхто в світі не може бути впевнений в тому, що продовольчу безпеку вдасться гарантувати, поки ця війна триває – триває війна Росії на нашій землі", - зауважив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського до Світового банку

Український президент наголосив, що припинити війну зараз і звільнити українську територію від російських загарбників – "це єдиний надійний шлях зупинити розгортання продовольчої кризи".

Нагадаємо, у зверненні до Світового банку Зеленський сказав, що Україні потрібна допомога у розмірі 7 млрд доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни, розв'язаної РФ.

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