Через невдалу мамопластику м'язи грудей жінки розірвалися навпіл і закотилися до шиї (фото)

Жінка страждала від "шаленого болю" після того, як після двох невдалих операцій із пластики бюсту м'язи її грудей "розірвалися навпіл і закотилися до шиї".

Про це пише Mirror.

44-річна Келлі Ган встановила грудні імплантати 2019 року, щоб перейти від першого розміру до третього, але у неї виникла капсулярна контрактура, за якої рубцева тканина навколо імплантату стає надзвичайно твердою. Вона звернулася по допомогу до приватної клініки і виклала 7 000 фунтів стерлінгів, щоб видалити старі імплантати та замінити їх. Але коли вона отямилася після операції, то відчула сильний біль і почувалася так, ніби її "збив автобус".

Келлі Ган / Фото: SWNS

Протягом наступного року біль Келлі лише посилився, і хоча вона намагалася звернутися до клініки по допомогу, вона стверджує, що її "обманювали", коли їй порадили звернутися до терапевта. Але після "близько 40" поїздок до відділень невідкладної допомоги медики не змогли вирішити проблему, і Келлі довелося викласти ще 7 000 фунтів стерлінгів на відвідування іншої клініки для видалення імплантатів.

Келлі Ган / Фото: SWNS

Саме в цій клініці нарешті було виявлено джерело її болю і з'ясувалося, що грудні м'язи Келлі були розірвані навпіл під час другої операції із заміни імплантатів. Хірург зазначив у листі, що м'язи були втягнуті значно вище за рівень соска.

"Я пам'ятаю, як хірург, який видалив імплантати та відновив мої грудні м'язи, сказав: "Вони, мабуть, були з тобою дуже грубі". М'яз у моїх грудях був розірваний навпіл і скотився до шиї. Я витратила 14 тисяч фунтів загалом, і все, що в мене залишилося, це деформована права грудь", - поділилася вона.

Келлі Ган / Фото: SWNS

Минулого місяця Келлі вирушила до лікарні на МРТ та УЗД грудної клітки. Лікарі діагностували у неї синдром грудного виходу, за якого відбувається здавлення нервів, артерій і вен у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. В майбутньому їй може знадобитися додаткова операція, щоб відновити нерви, і тепер вона хоче, щоб інші люди знали про небезпеки, які можуть бути спричинені грудними імплантатами.

Вона пояснила: "Лікарі діагностували у мене синдром грудного виходу, який є здавленням нервів у шиї та грудях. Мабуть, це сталося через операцію із заміни імплантатів та ушкодження, які я мала, бо до цього у мене не було проблем. У моєї правої руки зараз поганий кровообіг, і вона набула дивного кольору. Якогось моменту в майбутньому мені може знадобитися додаткова операція з відновлення нервів. Навіть після цього я все ще відчуваю біль, і я боролася з депресією після всього, через що мені довелося пройти".

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