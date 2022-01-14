Через незвичну активність РФ у Балтійському морі Швеція підвищує військову готовність

Швеція помітила низку десантних кораблів північного флоту Росії, які заходили в Балтійське море.

У Швеції виявили нетипову активність Росії в Балтійському морі, тому ЗС Швеції вирішили посилити військову готовність своє армії.

Таку заяву у п'ятницю, 14 січня, зробив головний військовий командувач Швеції генерал-лейтенан Лейф Майкл Клаессон , пише AP.

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"Ми вирішили привести наші війська (в готовність - ред.). Це не обов’язково означає посилення загрози, але ми завжди хочемо пристосуватися до ситуації, що склалася", – сказав генерал-лейтенант.

Він підкреслив, що Швеція, яка також не входить до НАТО, помітила біля своїх кордонів низку десантних кораблів північного флоту Росії, які заходили в Балтійське море.

Клаессон сказав, що деякі заходи, вжиті шведськими військовими, будуть засекреченими. "Ми будемо діяти в повітрі, на морі, під поверхнею і на землі різними способами і в різних географічних місцях", - сказав він.

Водночас, зауважив він, що заходи будуть видні на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі, який перебуває трохи більше ніж за 300 кілометрів (186 миль) від російського ексклаву Балтійського моря Калінінграда.

Нагадаємо, у Військово‑Морських силах Збройних сил України припускають, що Росія може атакувати з моря. Перший заступник командувача ВМС України, віцеадмірал Андрій Тарасов заявив, що загроза вторгнення Росії до України з моря цілком реальна.

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