Через незвичну активність РФ у Балтійському морі Швеція підвищує військову готовність

Швеція помітила низку десантних кораблів північного флоту Росії, які заходили в Балтійське море.
У Швеції виявили нетипову активність Росії в Балтійському морі, тому ЗС Швеції вирішили посилити військову готовність своє армії.
Таку заяву у п'ятницю, 14 січня, зробив головний військовий командувач Швеції генерал-лейтенан Лейф Майкл Клаессон, пише AP.
"Ми вирішили привести наші війська (в готовність - ред.). Це не обов’язково означає посилення загрози, але ми завжди хочемо пристосуватися до ситуації, що склалася", – сказав генерал-лейтенант.
Він підкреслив, що Швеція, яка також не входить до НАТО, помітила біля своїх кордонів низку десантних кораблів північного флоту Росії, які заходили в Балтійське море.
Клаессон сказав, що деякі заходи, вжиті шведськими військовими, будуть засекреченими. "Ми будемо діяти в повітрі, на морі, під поверхнею і на землі різними способами і в різних географічних місцях", - сказав він.
Водночас, зауважив він, що заходи будуть видні на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі, який перебуває трохи більше ніж за 300 кілометрів (186 миль) від російського ексклаву Балтійського моря Калінінграда.
Нагадаємо, у Військово‑Морських силах Збройних сил України припускають, що Росія може атакувати з моря. Перший заступник командувача ВМС України, віцеадмірал Андрій Тарасов заявив, що загроза вторгнення Росії до України з моря цілком реальна.
Читайте також:
- Поступки Росії посилять напруженість і стимулюватимуть агресію — Литва про "гарантії безпеки"
- Зеленський запропонував тристоронню зустріч з президентами США та Росії — Єрмак
- Армії РФ не вистачить вантажівок для вторгнення до України — Forbes