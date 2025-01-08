Через нищівні лісові пожежі евакуювали десятки тисяч людей: під загрозою вілли знаменитостей (відео)

Величезні лісові пожежі спричинили хаос на околицях американського міста Лос-Анджелеса. Вогонь стрімко просувається через пориви вітру понад 100 кілометрів на годину, найбільший з осередків лише за 20 хвилин збільшив свою площу в десятки разів.

Про це повідомляє Sky News.

У районі стихійного лиха оголошено надзвичайний стан, 30 000 людей отримали наказ про евакуацію, зокрема з таких елітних районів як Малібу та Санта-Моніка. Загроза існує для 10 тисяч будинків.

У місцевості, якій загрожує вогонь, проживає багато голлівудських зірок. Актори Бен Аффлек і Джеймс Вудс уже втекли з небезпечного місця зі своїми родинами, під загрозою вілли таких зірок, як Том Хенкс, Різ Візерспун, Адам Сендлер і Стівен Спілберг.

Понад 1400 пожежників докладають надлюдських зусиль, щоб утримати вогонь під контролем, але вітер, який дме зі швидкістю, схожою на швидкість торнадо, збільшує ризик поширення.

Вітер швидко збільшує площу пожеж у околицях Лос-Анджелеса / Фото: Associated Press

У деяких районах телевізійні станції почали відкликати свої знімальні групи, побоюючись, що полум’я, що постійно змінюється, може захопити їх.

Щоб запобігти виникненню ще сильніших пожеж, влада готова відключити електрику, вже 200 тисяч будинків без електрики.

У пожежній службі Лос-Анджелеса повідомили про двох загиблих та багатьох поранених внаслідок стихійного лиха.

Січень зазвичай не є сезоном лісових пожеж у Каліфорнії, але посуха та найсильніші за останні 10 років вітри на півдні штату спричинили це лихо.