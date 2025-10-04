Через обвал школи загинуло багато учнів, десятки - зникли безвісти: деталі трагедії

Зруйнована школа в Індонезії. / © Associated Press

В Індонезії вже кілька днів тривають рятувальні роботи на місці обвалу школи. Кількість загиблих зросла до 14. Втім, пів сотні учнів залишаються зниклими безвісти. Тому кількість жертв збільшиться знову.

Про це повідомляє The Guardian.

Нещасний випадок стався 29 вересня в місті Сідоарджо, провінція Східна Ява. Обвалилася столітньої будівля, в якій розташована ісламська школа-інтернат. На момент обвалу там були учні-хлопчики 7-12 класів віком від 12 до 19 років. Учениці молилися в іншій частині будівлі. Їм вдалося врятуватися.

Рятувальні роботи тривають кілька днів. Спочатку рятувальники подавали кисень та воду тим, хто був живим під уламками. Втім, від четверга, 2 жовтня, під завалами не було виявлено ознак життя. Рятувальники почали розбір завалів за допомогою екскаваторів, оснащених відбійними молотками.

Діти, яких вдалося врятувати, отримали серйозні травми голови та переломи кісток. Вони перебувають на лікуванні.

Один з врятованих був 13-річний Різалул Коіб. Він сказав, що молився, коли почув щось схоже на звук каменів, який ставав дедалі голоснішим.

“Я перестав молитися і втік, коли відчув, як трясеться підлога. Раптом будівля обвалилася, уламки даху впали мені на голову, на обличчя. Потім у кімнаті стало темно, але він почув, як хтось кричить і пішов за голосом, поки нарешті не знайшов вузьку щілину в уламках”, - розповів хлопчик.

За словами представників влади, будівлю незаконно надбудовували — до двоповерхової молитовної зали намагалися додати ще два поверхи без дозволів.

“Фундамент старої споруди не витримав ваги бетонних перекриттів і обвалився під час будівельних робіт”, - повідомив речник поліції провінції Джулес Авраам Абаст.

