Через останню скандальну заяву Трампа стали порівнювати з Гітлером і Муссоліні – The Hill

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову хоче повернутися до Білого дому, викликав негативну реакцію, порівнявши своїх політичних опонентів з "паразитами", яких потрібно знищити. Через таку заяву Трампа порівняли з диктаторами Гітлером і Муссоліні.

Про це пише The Hill.

Трамп у промові до Дня ветеранів у Нью-Гемпширі пообіцяв "викоренити... радикальних лівих головорізів, які живуть, як паразити".

На його думку, для США "загроза з боку зовнішніх сил набагато менш зловісна, небезпечна і серйозна, ніж загроза зсередини. Тому що якщо у вас є здібний, компетентний, розумний, жорсткий лідер, Росія, Китай, Північна Корея, вони не захочуть з нами гратися".

Демократи і навіть деякі республіканці висловили занепокоєння коментарями Трампа, прирівнявши їх до риторики, яку використовували диктатори під час Другої світової війни, і припустили, що це ознака того, як Трамп поводитиметься, якщо його оберуть на другий термін у Білому домі.

"У вихідні, коли більшість американців вшановували героїв нашої нації, Дональд Трамп повторив автократичну риторику Адольфа Гітлера і Беніто Муссоліні – двох диктаторів, проти яких багато американських ветеранів віддали свої життя, щоб перемогти саме ті неамериканські ідеї, які зараз відстоює Трамп", – йдеться в заяві речника кампанії Байдена Аммара Мусса.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс також додав, що коментарі повторюють Гітлера та Муссоліні, припустивши, що мова Трампа буде "жахливо впізнаваною для американських ветеранів, які одягли форму в 1940-х роках".

Колишній член Палати представників від республіканців і одна із найбільших критиків Трампа у Республіканській партії Ліз Чейні написала в соціальній мережі X, що Трамп використовує "ту ж саму нацистську пропаганду, яка мобілізувала Німеччину 1930-40-х років на зло". Вона додала, що історія буде судити "кожного республіканця, який потурає цій небезпечній людині".

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що за 24 хвилини зможе пояснити Трампу, що той не зможе припинити війну між Росією та Україною за 24 години у разі свого переобрання.

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