Через паливну кризу Британія мобілізувала військових для перевезення бензину на АЗС

Через паливну кризу Британія мобілізувала військових для перевезення бензину на АЗС

Країна зіткнулася з серйозною паливною кризою, на багатьох АЗС — черги.

Британія мобілізувала 150 військових для перевезення цистерн з паливом до заправок - в країні перебої з постачанням пального і на АЗС утворилися черги.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Британія вже тиждень страждає через паливну кризу, а водії панічно скуповують бензин на заправках. Ситуація вже створила проблеми в ланцюжках поставок і може привести до відсутності товарів на полицях магазинів.

За даними промислових груп, найбільша нестача палива спостерігається в Лондоні, на південному сході і в ряді інших англійських міст. Паливо закінчилося на 37% незалежних АЗС, на частку яких припадає близько двох третин усіх 8380 заправок в Британії.

"Останні кілька днів були важкими, ми бачили великі черги. Але я думаю, що ситуація стабілізується", - зазначив міністр підприємництва Квазі Квартенг.

Нагадаємо:

Останній тиждень на британських заправках катастрофічно не вистачає пального . Біля АЗС шикуються довжелезні черги. Водночас запасів палива у терміналах достатньо, а проблема виникла через брак водіїв великовантажного транспорту .

. Біля АЗС шикуються довжелезні черги. Водночас запасів палива у терміналах достатньо, а . За оцінками фахівців, у королівстві не вистачає майже 100 тисяч далекобійників . Це один з наслідків Brexit, через який у Британії суттєво поменшало працівників з інших країн ЄС.

. Це через який у Британії суттєво поменшало працівників з інших країн ЄС. Щоб вирішити цю проблему, уряд заявив, що буде видавати тимчасові візи 5000 іноземним водіям, що раніше було виключено. Однак, європейські водії також можуть не захотіти скористатися пропозицією про візу, оскільки вона буде видаватися лише на чотири місяці.

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