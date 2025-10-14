РФ скорується у часи СРСР / © Reuters

Росія пішла іншим шляхом подолання паливної кризи, ніж Україна, і цей шлях приречений на провал.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

«У них вже відбувається оце — „все гірше“. Вони однозначно пішли не нашим шляхом подолання кризи. Нагадаю, наш рецепт був — ринкова економіка, 2% податків і повна дерегуляція. Ми за чотири місяці подолали кризу, а протягом року докупили стільки бензовозів, що могли спокійно перечекати навіть семиденні черги на кордоні з партнерами», — зазначив експерт.

За словами Закревського, у Росії ж вирішили діяти за схемою Ірану та Венесуели — з талонами, безкоштовними роздачами і адміністративними обмеженнями. «Це шлях у нікуди», — наголосив він.

Експерт також пояснив, що росіяни повертаються до радянських практик.

«Я вже бачу, що з ними станеться. Вони просто почнуть повертатися в Радянський Союз — їздитимуть менше, усе більше автомобілів стоятимуть без руху. Люди об’єднуватимуться, щоб разом їхати на роботу. І не через те, що їм так зручно чи бракує грошей, а тому що банально немає бензину, і доводиться економити. У когось цього тижня талончик, у когось — наступного. І так вони скочуються в злидні та табуретки», — пояснив Закревський.

Він додав, що у РФ навряд чи знайдуть ефективне рішення: «У них просто зменшиться логістика, кількість автомобілів і продажі вже впали. Про це відкрито говорять, бо утримувати авто стає безглуздо».

Раніше повідомлялося, що у Росії фіксується зниження кількості добровольців на війну проти України.

Ми раніше інформували, що майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від безпілотників та ракет.