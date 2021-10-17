Через пандемію у світі за межею бідності опинилися ще 120 мільйонів людей – ООН

Через пандемію у світі за межею бідності опинилися ще 120 мільйонів людей – ООН

Кількість бідних людей збільшилася вперше за останні 20 років.

За минулий рік за межею бідності опинилися ще 120 млн людей на всій планеті. Зростання показників бідності фіксують уперше за останні 20 років і пов'язане воно в першу чергу з негативними наслідками впливу пандемії коронавірусу на економіки країн.

Про це повідомив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш, пишуть "Новини ООН".

"Нерівномірне відновлення ще більш збільшує нерівність між глобальними Північчю та Півднем. А тим часом сьогодні, коли солідарність потрібна як ніколи, ми не бачимо її прояви", - наголосив глава ООН.

Гутерріш зазначив, що потрібно вести боротьбу на два фронти:

боротися з убогістю;

боротися з нерівністю, зокрема з несправедливим розподілом вакцин, яке призводить до подальшого поширення вірусу і продовжує економічний спад.

"Нам треба терміново покласти цьому край, впоратися з борговою кризою і забезпечити, щоб найбільш нужденні країни отримали інвестиції, що дозволяють їм відновитися (після кризи – ред.)", - сказав генсек ООН.

Антоніу Гутерріш запропонував конкретні шляхи виходу з ситуації:

Проявляти політичну волю і розширювати партнерські відносини, щоб до 2030 року домогтися соціальної захищеності кожного члена суспільства.

Вкладати більше коштів в перекваліфікацію працівників, щоб забезпечити кадри для сектора "зеленої економіки", що зростає.

Повинні інвестувати в гідні робочі місця в сфері послуг із догляду - це допоможе просунутися на шляху боротьби з нерівністю і забезпечити догляд всім нужденним в такій підтримці.

Вразливі групи населення, серед яких і жінки, в результаті пандемії постраждали більше за чоловіків. Тож потрібно підтримувати такі категорії, зокрема, варто надавати адресну допомогу жінкам-підприємцям, боротися з неформальною зайнятістю, а також приділяти більше уваги питанням освіти, соціального захисту, медичного страхування для дітей та охорони здоров'я загалом і скорочувати розрив у доступі до цифрових технологій.

Зазначимо, що 17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. Цього дня 1987 року тисячі людей зібралися в Палаці Шайо в Парижі (де 1948-го була ухвалена Загальна декларація прав людини), щоб вшанувати пам'ять жертв крайньої убогості, насильства та голоду. Учасники тієї зустрічі проголосили бідність порушенням прав людини і обіцяли боротися з нею. Ці обіцянки були викарбувані на камені, копії якого виставлені в різних куточках планети, включно із садом штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.

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