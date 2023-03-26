Через перехід на літній час в одній з країн стався збій на залізниці

Годинник на вокзалах показували зимовий час – із запізненням на одну годину.

Минулої ночі Фінляндія перейшла на літній час. У зв'язку з цим, на залізничних вокзалах країни 26 березня стався збій у роботі.

Про це пише Yle.

Згідно з даними центру управління залізничним рухом Fintraffic, під час переведення годинників стався збій в інформаційних системах на вокзалах.

Годинники на вокзалах і надалі показували зимовий час – із запізненням на одну годину. Годинники на деяких станціях показували правильний час, але час відправлення поїздів був вказаний неправильно.

Як зазначається, на рух потягів збій не вплинув. Після 11 години дня, 26 березня, у Fintraffic повідомили про те, що несправність вдалося усунути.

Нагадаємо, у Києві від 26 березня громадський транспорт змінює графік роботи.

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