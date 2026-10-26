«Через пів року вже ніхто не буде щасливим»: кого Вучич звинуватив у своїй поразці на виборах

Александар Вучич / © Associated Press

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Колишній президент Сербії Александр Вучич заявив, що причиною поразки його політичної сили на виборах стала нібито організована Заходом революція.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками парламентських виборів у Сербії.

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Вучич стверджує, що проти його політичної сили діяли за підтримки західних держав.

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«Нас погубила ця зрежисована революція, яку здійснили за прямої підтримки різних європейських країн та „глибинної держави“ США — тієї самої, що виступала проти президента Трампа», — заявив Вучич.

Водночас він привітав своїх політичних опонентів із перемогою, однак поставив під сумнів їхню самостійність і назвав їх виконавцями чужого плану.

«Я вітаю їх, хоча вони — лише виконавці. Виконавці брудної роботи, яку спланував хтось інший, аби знищити суверенну країну», — сказав він.

Вучич також висловив переконання на зміну настроїв у таборі переможців протягом найближчих місяців.

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«Побачите, що через пів року ніхто вже не буде щасливим чи радісним», — додав він.

Раніше повідомлялося, що колишній сербський президент Александар Вучич визнав поразку на дострокових парламентських виборах у Сербії.

Ми раніше інформували, що президент Сербії Александр Вучич подав у відставку, перервавши свій другий президентський термін.

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