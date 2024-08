Через порушення авторських прав Трамп може стати донором передвиборчої кампанії Гарріс

Учасники легендарної шведської поп-групи ABBA вимагали від кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа припинити використовувати їхню музику на передвиборних мітингах.

Про це пише Reuters.

На мітингу, який Трамп та його кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс провели 27 липня у Міннесоті, прозвучали такі хіти гурту ABBA, як "The Winner Takes It All", "Money, Money, Money" та "Dancing Queen".

"Разом з учасниками гурту ABBA ми виявили, що були опубліковані відеоролики, в яких музика ABBA використовувалася на заходах Трампа, і тому ми вимагали негайно видалити контент із несанкціонованим використанням музики", — йдеться у заяві звукозаписної компанії гурту Universal Music.

Universal Music підкреслила, що передвиборній кампанії Трампа не було надано жодного дозволу чи ліцензії. Самі учасники гурту відмовилися від подальших коментарів, додавши, що вони повністю підтримують заяву Universal.

Група ABBA стала останньою у довгому списку артистів та їхніх спадкоємців, які виступили проти використання Трампом їхньої музики на своїх передвиборних заходах.

Цього тижня рок-гурт Foo Fighters заявив, що не давав і "не дав би, якби запитали" дозволу на використання своєї пісні "My Hero" на мітингу Трампа. Представник групи повідомив виданню The Independent, що всі гонорари, які вдасться отримати від Трампа як компенсацію за використання пісні, будуть пожертвовані на кампанію Камали Гарріс.

За інформацією BBC, раніше у порушенні авторських прав Трампа звинуватили Адель, REM та Rolling Stones. Музиканти вимагали припинити використовувати їхні пісні на політичних заходах, які влаштовує команда Трампа.

У березні спадкоємці британської співачки Шинед О'Коннор вимагали, щоб він припинив використовувати пісню "Nothing Compares 2 U", заявивши, що це "обурило б, зачепило і образило її".

У липні родина покійного соул-співака Айзека Хейза вимагала від Трампа припинити використовувати пісню "Hold On, I'm Coming" і виплатити 3 млн доларів як ліцензійні збори за попередні несанкціоновані трансляції.

Нагадаємо, на початку серпня цього року канадська співачка Селін Діон звинуватила Дональда Трампа у несанкціонованому використанні її саундтреку до фільму "Титанік" у своїй передвиборчій кампанії.

