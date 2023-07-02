Через постачання Іраном РФ дронів-камікадзе Британія та країни ЄС вийдуть з ядерної угоди з Тегераном – ЗМІ

Британія не скасовує санкції проти Ірану і виходить з ядерної угоди з Тегераном. Її рішення підтримають європейські держави.

Про це йдеться у повідомленні The Guardian.

Країни ЄС можуть вийти з ядерної угоди з Іраном, яку уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Тоді сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

У травні 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану. У відповідь на це Тегеран вже понад пів року поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди.

Як зараз пише видання, із посиланням на особисті джерела в дипломатичних колах, своє рішення щодо виходу з угоди з Іраном лідери ЄС пояснюють тим, що Тегеран продає РФ безпілотники для ударів по Україні і, можливо, готується передати Москві балістичні ракети.

Ядерна угода передбачала, що старі європейські санкції проти Ірану будуть скасовані 18 жовтня цього року. Однак тепер ці санкції, ймовірно, збережуться на невизначений термін.

Водночас видання зазначає, що рішення європейських держав також порушити угоду становить ризик, оскільки "незрозуміло, як відреагує Тегеран під час того, як він уже близький до того, щоб виробляти збройовий збагачений уран".

Раніше Європейський Союз закликав Іран дотримуватися ядерної угоди.

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