Через потужні урагани та зливи Афіни та інші грецькі міста опинилися під водою

Синоптики обіцяють, що опади припиняться в суботу.
Потужні урагани накоїли лиха на вулицях грецької столиці, тож Афіни опинилися під водою.
Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.
Окрім власне Афін, від негоди постраждали і ще кілька населених пунктів на півдні. Зокрема, у зоні лиха опинилися мешканці добре відомого українцям острова Евбея, де цього літа приборкати лісові пожежі допомагали наші вогнеборці.
Із затоплених вулиць евакуювали людей. Через повінь частина автошляхів перекрита. А містяни отримали від влади повідомлення з проханням сидіти вдома і без потреби на вулицях не з'являтися.
Синоптики обіцяють, що негода з грецьких регіонів відступить вже в суботу, 16 жовтня.