Через потужні урагани та зливи Афіни та інші грецькі міста опинилися під водою

Через потужні урагани та зливи Афіни та інші грецькі міста опинилися під водою

Синоптики обіцяють, що опади припиняться в суботу.

Потужні урагани накоїли лиха на вулицях грецької столиці, тож Афіни опинилися під водою.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

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Окрім власне Афін, від негоди постраждали і ще кілька населених пунктів на півдні. Зокрема, у зоні лиха опинилися мешканці добре відомого українцям острова Евбея, де цього літа приборкати лісові пожежі допомагали наші вогнеборці.

Із затоплених вулиць евакуювали людей. Через повінь частина автошляхів перекрита. А містяни отримали від влади повідомлення з проханням сидіти вдома і без потреби на вулицях не з'являтися.

Синоптики обіцяють, що негода з грецьких регіонів відступить вже в суботу, 16 жовтня.

Новини світу: Афіни затопило через потужні урагани

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