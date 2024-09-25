Через повені у Польщі Туск закликав знищувати бобрів і наразився на критику

Очільник польського уряду заявив, що дозволить будь-які дії проти бобрів у межах закону.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив бобрів у ескалації стихійного лиха — руйнівних повеней, він яких потерпає країна. Проте екологи заявили, що влада використовує бобрів у “чисто політичних цілях”.

Про це повідомляє Politico.

Польський прем’єр вважає, що тварини можуть пошкодити греблі та дамби, тому оголосив, що його уряд дозволить будь-які дії проти бобрів у межах закону.

"Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і безпекою міст, сіл і стійкістю дамб. Робіть все, що потрібно, я буду захищати ці рішення. Сьогодні дамби є абсолютним пріоритетом", - сказав Туск.

Також читайте Сильна повінь у Польщі: які міста йдуть під воду і що відомо про наслідки

Таку заяву польського прем’єр-міністра екологічний біолог і фахівець з бобрів Анджей Чех назвав абсурдною. За його словами, уряд намагається швидко вказати на цапа-відбувайла, винного у руйнівних повенях.

Окрім того, як зазначає еколог, мисливці та фермери становлять опору для одного з партнерів Туска по коаліції - аграрно-консервативної Польської народної партії (PSL),

“Фермери зазвичай проти бобрів, тому що вони іноді затоплюють поля та посіви. Мисливці зацікавлені в покращенні свого іміджу в суспільстві, тому прагнуть, щоб їх сприймали як рятівників, та сподіваються отримати гроші платників податків за відстріл бобрів, як отримували за відстріл диких кабанів під час африканської чуми свиней”, — сказав Чех.

На думку експерта, полювання на бобрів призведе до “масового знищення створених бобрами місць проживання, зменшення їх природного утримання. Чех запропонував простіший спосіб захистити дамби від бобрів: розмістити навколо них сітки.

Екологи стверджують, що бобри не сприяють стихійним лихам, таким як повені, лісові пожежі та посухи, але є важливою частиною рішення, сприяючи здоровим водно-болотним системам, які, у свою чергу, поглинають вуглець і сповільнюють річковий потік.

У виданні нагадали, що надзвичайна кількість опадів у вересні призвела до руйнівних повеней у Центральній Європі. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 16 людей, а в деяких населених пунктах Чехії та Польщі провели евакуацію. Польський уряд розгорнув армію в найбільш постраждалих районах.

Нагадаємо, раніше у Польщі заявили про мародерів, які наживаються на потерпілих від сильних повеней. Зловмисники обікрали рятувальників та організували фальшиві збори для нібито потерпілих через негоду.

Українці в пастці повеней! Вода з Чехії відступає, а Польща ще чекає на пік паводку

Читайте також: