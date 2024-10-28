Прем'єр Словаччини повідомив про нову спробу замаху на його життя

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про другу спробу замаху на його життя, яка сталася під час візиту до міста Дуклі.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Standard.

Фіцо уточнив, що 6 жовтня він відвідав місто Дуклі для участі в урочистостях з нагоди 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції часів Другої світової війни. Серед присутніх на заході були представники уряду, депутати парламенту та президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Політик зазначив, що під час мітингу тоді затримали чоловіка зі зброєю, який, за його словами, ненавидить його через "позицію щодо України".

"Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет", – розповів Фіцо.

Нагадаємо, що 15 травня 2024 року на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вчинили перший замах. Це сталося після засідання уряду в місті Гандлова.

Спершу видавалося, що замах вчинив зловмисник-одинак, громадянин Словаччини, 71-річний письменник Юрай Цинтула, який мотивував свій вчинок невдоволенням політикою чинного уряду. Проте нині з’являються нові деталі. Спеціальна урядова група, причетна до розслідування, припускає, що нападник діяв не сам і мав спільників, які одразу після його затримання видалили облікові записи підозрюваного в соцмережах.