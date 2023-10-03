Через позицію щодо України: Єврокомісія заблокує виділення Угорщині 13 мільярдів євро

Ймовірно, що кошти для Угорщини будуть заблоковані до листопада цього року.

У Єврокомісії планують заморозити виділення Угорщини траншу на суму 13 мільярдів євро через позицію Будапешта щодо блокування допомоги Україні.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що таким чином Єврокомісія хоче домогтися зміни позиції Ювенгерського уряду щодо фіндопомоги Україні.

Ймовірно, що кошти для Угорщини будуть заблоковані до листопада.

Позиція Угорщини щодо України

Раніше в Угорщині заявляли, що Україна нічого не отримає з бюджету Європейського Сою до того часу, поки Будапешту не виплатять кошти з європейських фондів.

В ОП наголосили, що заяви угорського прем'єра Віктора Орбана не впливають на колективні рішення ЄС.

Наразі Угорщина виконує роль “троянського коня” Російської Федерації і в НАТО, і в ЄС.

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