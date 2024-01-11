Через проблеми з яйцями в Росії заговорили по споживання сосисок з личинок мух

Великі постачальники продуктів із перероблених комах пропонують російському ринку зроблені з них компоненти для котлет, ковбас, сосисок та набір для білкових батончиків.

На тлі зростання вартості яєць та курятини в Росії у тамтешньому уряді виникла суперечка про майбутнє виробництво їжі. Віцепрем'єрка Вікторія Абрамченко закликала не годувати росіян сараною та личинками мух, як планував віце-прем'єр Денис Мантуров.

Про це пише The Moscow Times.

"Якщо ви про цвіркунів та личинок комах, то не треба людей цим годувати. Ми ж із комах пропонуємо робити корми для риби", – закликала Абрамченко.

Зауважимо, понад рік тому Мантуров виступив із пропозицією "попрацювати з ментальністю росіян", щоб привчити їх їсти личинок мух. У жовтні 2023 року ця ініціатива була закріплена спеціальним розпорядженням про новий порядок розведення мух чорна львинка, підписана прем'єром Михайлом Мішустіним.

За словами директора консалтингової компанії "Юнікон" Віктора Єременка, великі постачальники продуктів із перероблених комах пропонують ринку зроблені з них компоненти для котлет, ковбас, сосисок та набір для білкових батончиків.

А професор РАН, заввідділенням російського Федерального дослідницького центру тваринництва Роман Некрасов каже, що комахи стають своєрідною міні-худобою, яку можна вирощувати для харчування людини.

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Нагадаємо, росіяни скаржаться на високі ціни на яйця та курятину. Президент РФ Володимир Путін пояснив зростання цін тим, що начебто у людей стало більше грошей і вони почали купувати більше яєць, а влада просто вчасно не зорієнтувалася і не відкрила імпорт.

Тож Росія через кризу власного виробництва курятини і яєць хоче тепер купувати їх у ЄС та США. Так, Россільгоспнагляд надав ТОВ "Ломанн Брідерс Рус" дозвіл на закупівлю курчат та яєць.

Чому в Росії насправді виникли проблеми з яйцями і курятиною

Через санкції, ослаблення рубля і міжнародну ізоляцію російські виробники зіткнулися з нестачею кормів для тварин, дефіцитом лікарських препаратів, перебоями з постачанням запчастин для обладнання. Водночас влада РФ забороняє підвищувати ціни. Все це це призводить до дефіциту товарів і підвищеного попиту.

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