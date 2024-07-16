Через проколене вухо жінка заразилась рідкісним захворюванням і не може вийти з дому: "Горю заживо"

Жінка каже, що ліки їй не допомагають.

48-річна Лара Авалт зі США живе з еритромелалгією - надрідкісним захворюванням, яке викликає пекучий біль, почервоніння і жар шкіри, найчастіше на обличчі, стопах і кистях рук. Це сталось після того, як вона проколола хрящ вуха.

Про це пише thesun.co.uk

Протягом двох років Лара не може вийти з дому і може їсти лише холодну їжу, оскільки будь-яка невелика кількість тепла або стресу викликає у неї почервоніння обличчя.

Зараз Лара з Південної Кароліни, США, виступає за підвищення обізнаності про еритромелалгію.

Вона каже: "Я перепробувала десятки ліків, і абсолютно нічого не допомагає. Я в повній розгубленості".

У квітні 2022 року Лара зробила пірсинг хряща у правому вусі. Через два дні вухо почервоніло, стало теплим на дотик і набрякло.

Лара пояснює: "Я подумала, що це може бути інфекція, тому звернулася до лікарні швидкої допомоги. Але лікарі сказали мені, що це не інфекція".

Протягом наступних днів почервоніння поширилося на щоку Лари, а через два тижні покрило все обличчя, шию та ліве вухо. Жінка каже, що біль був нестерпним.

"Я наче горіла заживо, наче обличчя було перед духовкою", - згадує жінка.

Медики тривалий час не могли поставити діагноз Ларі та призначали різні антибіотики, які їй ніяк не допомагали.

У вересні 2022 року Лару направили до дерматолога в Медичний університет Південної Кароліни. Там у неї і діагностували еритромелалгію. Незважаючи на діагноз, лікарі змогли запропонувати Ларі лише список ліків, серед яких були ліки від тиску, антидепресанти та протисудомні препарати.

Лара Авалт хворіє на рідкісне захворювання / Фото: The Sun

Лара каже: "Абсолютно нічого не допомагало. Єдине, що я могла зробити, це постійно тримати вентилятор і пакет з льодом на тілі. Взимку я ходила по дому в футболці, шортах і без шкарпеток, тому що будь-яка невелика кількість тепла від центрального опалення викликала б загострення".

Але через це в січні 2023 року Лара потрапила до Меморіальної лікарні Prisma Health Oconee в Південній Кароліні з переохолодженням і галюцинаціями.

Вона пояснює: "Лікарі сказали, що мене потрібно зігріти, але я боялася згоріти заживо. Як і очікувалося, у мене була жахлива реакція".

Після чергового аналізу крові та візуального обстеження у неї виявили синдром хронічної запальної реакції - хворобу, спричинену впливом біотоксинів, таких як пліснява, яка викликала реакцію еритромелалгії, коли вона проколола вухо.

Лара розповідає: "Щоб мати хоч якийсь шанс на одужання, мені потрібно було перебувати в чистому середовищі"

Незважаючи на це, у Лари все ще щодня трапляються загострення.

Вона може їсти лише холодну їжу, таку як салат, кавун і картоплю, і не виходить з дому.

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