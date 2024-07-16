Через Путіна і Трампа: у Південній Кореї народ хоче розробки власної ядерної зброї

У Південній Кореї зростає ініціатива розробки власної ядерної зброї на тлі поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією та очікуваного повернення Дональда Трампа до влади в США.

Про це пише Financial Times.

Як показало нещодавнє опитуванння, 66% південних корейців "підтримують" або "рішуче підтримують" появу ядерної зброї в арсеналі їхньої власної армії. Це на 6 процентних пунктів більше, ніж було минулого року.

"Підтримка отримання Південною Кореєю власної ядерної зброї розширюється, і вона посилюється. Ані уряд, ані жодна з двох основних партій не прийняли це як питання політики, але заклики обговорити цей варіант, безумовно, стають все голоснішими", — сказав корейський аналітик Сангсін Лі.

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Видання пише, що південних корейців непокоїть прогрес КНДР у розробці ядерної зброї та створенні балістичних ракет, а також співпраця Пхеньяна з Москвою і відкрита ворожість Дональда Трампа до альянсу США і Південної Кореї.

Водночас прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су у червні заявив, що країна не розглядає можливість створення власної ядерної зброї "на даний момент". Тоді як можливий претендент на пост президента 2027 року мер Сеула О Се Хун, навпаки підтримує ідею ядерного озброєння.

Тимм часом у Білорусі знову намагаються залякати Україну ядерною зброєю.

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