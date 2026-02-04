Через рекордний врожай картоплі її почали роздавати безкоштовно (фото)

Картопля / © iStock

Реклама

Через рекордний врожай картоплі в Німеччині тисячі тонн овочів безкоштовно роздають мешканцям Берліна — від звичайних жителів до зоопарку.

Про це пише The Guardian.

Як повідомляється, Берлін переживає справжній картопляний бум: після рекордного врожаю останніх 25 років тисячі тонн картоплі безкоштовно роздають по всьому місту. Подія, яку в німецьких ЗМІ вже охрестили Kartoffel-Flut («картопляний потоп»), охопила сотні точок роздачі — від шкіл та дитячих садків до притулків для безхатченків, столових і навіть зоопарку Берліна.

Реклама

Ініціаторами акції стали місцеві фермери, які через перенасичення ринку та зрив продажів намагалися знайти вихід для надлишків врожаю. Один фермер із району Лейпцига запропонував 4000 тонн картоплі, яку спочатку планував продати, але продаж не відбувся, і тепер частину овочів роздали людям, а дві вантажівки направили до України.

Звичайні мешканці міста, які відчувають економічний тиск через зростання цін, приїжджають на заздалегідь оголошені точки роздачі, забираючи картоплю у мішках, відрахах або візках. «Я перестала рахувати, скільки картоплі взяла — десь 150 штук, думаю, вистачить на мене та моїх сусідів до кінця року», — розповіла місцева жителька Астрід Марц, яка приїхала на одну з 174 точок у районі Каульсдорф.

За словами організаторів, акція має не лише практичну, а й культурну цінність: вона нагадала берлінцям про історію картоплі у Німеччині та сприяє популяризації традиційних рецептів.

В інтернеті активно обговорюють страви з картоплі, включаючи класичну Kartoffelsuppe колишньої канцлерки Ангели Меркель та сучасні рецепти від шеф-кухаря Марко Мюллера, який пропонує картопляні бульйони та соуси з обсмажених шкірочок.

Реклама

Експерти відзначають, що картопля має цінні харчові властивості, зокрема вітамін C та калій, попри тренди відмови від вуглеводів.

Разом із тим, місцеві фермери та екологи звертають увагу на проблеми продовольчої промисловості: надлишкове виробництво картоплі та її масова роздача знецінюють врожай і нагадують відомі «масляні гори» та «молочні озера» 1970-х років у Європі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали врожайні сорти картоплі та сорти, які краще не вирощувати в Україні.