Через російські дрони Бухарест підняв у небо F-16: в Румунії зафіксували уламки БпЛА

Це вже не перший інцидент з дроном РФ в Румунії.

У румунському повіті Тулча, неподалік українського кордону, 9 вересня зафіксували уламки російського БпЛА.

Про це повідомили в Міністерстві національної оборони Румунії.

Щонайменше два російські "Шахеди" перетнули повітряний простір Румунії. Через них Бухарест був вимушений піднімати у небо F-16.

У Міноборони, розвідувальній службі та Міністерстві внутрішніх справ Румунії заявили, що "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча. Їх мають передати на експертизу "згідно з правовими процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – заявили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

Нагадаємо, чергове порушення Росією повітряного простору Румунії в НАТО назвали потенційно небезпечним, але не визнали появу російських дронів у небі над країною навмисним нападом.

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