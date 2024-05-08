Через російську агресію європейські нейтральні країни просять НАТО про посилення співпраці

Відповідний спільний лист до НАТО був відправлений ще в грудні 2023 року.

Європейські нейтральні країни, серед яких Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта, звернулись зі спільним листом до НАТО з проханням посилити співпрацю на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі після російського вторгнення в Україну.

Про це пише австрійське видання Die Presse.

У повідомлені вказується, що ще в грудні 2023 року чотири нейтральні держави Європи, яких іноді об'єднують у групу WEP4, звернулись до НАТО з проханням розширити співпрацю з ними.

У листі вказується, що ситуація у Європі у сфері безпеки різко погіршилась і є нестабільною, тому країни WEP4, які вже є "найближчими партнерами НАТО" – хочуть посилити військову співпрацю з Альянсом, яка "набуває все більшого значення".

Також у листі вказуються власні пропозиції щодо посилення цієї співпраці, зокрема додаткові спільні військові навчання або "привілейований доступ до документів і розвідданих Альянсу".

Видання звернулись за коментарем до МЗС Австрії, де підтвердили його автентичність, зазначивши, що така ініціатива була зумовлена геополітичними змінами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія виступила проти придбання зброї та боєприпасів для України за “російські” кошти.

Крім того, ми раніше інформували, що Австрія вважає неприпустимим відправлення своїх військових до України, тому що вона є нейтральною.

Читайте також: