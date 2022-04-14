Через російську загрозу Естонія просить НАТО подвоїти кількість військ, які прямують до країни

Через російську загрозу Естонія просить НАТО подвоїти кількість військ, які прямують до країни

Регулярні збройні сили Естонії налічують всього близько 3,5 тисячі військовослужбовців.

Міністр оборони Естонії Кусті Сальм попросив НАТО подвоїти чисельність військ Альянсу, які прямують до східних територій країни, аби мати змогу стримати можливий напад Росії, адже "загроза з боку Москви стає очевидною".

Про це повідомляє Independent.

"Ми повинні переконатися, що стримувальний сигнал, який союзні сили посилають Росії, полягає в тому, що їм не слід навіть думати про напад на НАТО", — зазначив Сальм.

Міністер оборони Естонії подякував Великій Британії за підтримку в протистоянні з Росією, проте підкреслив, кожен із союзників Естонії може зробити більше.

Так, якщо НАТО вирішить задовольнити прохання Талліна, то загальна кількість солдатів Альянсу становитиме близько 4000 осіб.

Слід зазначити, що Естонія з населенням 1,3 млн осіб, має всього 25 тисяч резервістів. Регулярні збройні сили країни налічують всього близько 3,5 тисячі військовослужбовців.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в Києві у середу, 13 квітня, зустрівся з президентами Естонії Аларом Карісом, Польщі Анджеєм Дудою, Латвії Егілсом Левітсом та Литви Ґітанасом Науседою. За словами президента України, ці "переговори були плідними".

Читайте також: