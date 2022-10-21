Через розпач у війні з Україною Росія почала "вивчати домовленості" з терористичною КНДР — Держдеп США

Через неможливість виробляти ключові ресурси, Москва звернулась за допомогою не лише до Ірану, а й до терористичної Північної Кореї.

Через провал у війні з Україною Росія "почала вивчати домовленості" з КНДР, аби знайти джерела для виготовлення хоч якихось ключових ресурсів.

Про це під час брифінгу 21 жовтня розповів речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, попри "розпач у війні з Україною", Росія досі є "небезпечним противником". Прайс зауважив про допомогу Росії з боку Ірану — Тегеран вже передає РФ ті товари, які вона сама не може виготовляти чи купувати.

"Частково це є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили щодо Росії", — зазначив Прайс

Речник Держдепу зазначив, що через неможливість виробляти ключові ресурси, Москва звернулась за допомогою до Ірану й "почала вивчати домовленості" з Північною Кореєю.

Допомога Росії від Ірану

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Втім, сам Іран вперто це заперечує. Однак у США звинувачують країну у брехні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Тим часом в Ірані заявляють, що постачання до агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136", нібито не відповідає дійсності. Мовляв, такі заяви "засновані на хибній інформації та упереджених припущеннях".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

Це призвело до того, що Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

Крім того, Велика Британія також запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак українських міст.

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