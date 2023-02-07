Восьмеро українців попросили про евакуацію через руйнівний землетрус у Туреччині, - посол

Сьогодні, 7 лютого, в посольство України в Туреччині з бажанням евакуюватися з регіону Газіантеп звернулися восьмеро українців.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону.

"До нас звернулися чотири особи, які потребують житла, та восьмеро осіб, які хочуть евакуюватися з регіону Газіантеп. Зараз ми працюємо над тим, щоб відправити туди консула та організувати транспорт для їх евакуації в найкоротший термін", - сказав Бондар.

Ззазначимо, станом відомо, землетрус, який трапився у Туреччині забрав життя уже понад 4,5 тисяч людей. Ще понад 26 тисяч отримали поранення.

Землетрус у Туреччині

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 7,8 стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп . Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років. Зокрема, через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 лютого повідомив, що у 10 провінціях, які постраждали від потужного землетрусу, на 3 місяці буде застосовано надзвичайний стан.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під час потужного землетрусу у Туреччині 6 лютого, ймовірно, загинули двоє громадян України,

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