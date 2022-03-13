Через санкції Росія втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів - очільник Мінфіну РФ

Через санкції Росія втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів - очільник Мінфіну РФ

Загальний обсяг резервів складає близько 640 мільярдів доларів.

Через санкції щодо Центробанку, запроваджені у відповідь на вторгнення Росії до України, Міністерство фінансів РФ втратило доступ до половини своїх золотовалютних резервів - 300 млрд доларів.

Про це заявив голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов, повідомляють росЗМІ.

"У нас загальний обсяг резервів близько 640 мільярдів доларів, близько 300 мільярдів доларів резервів тепер перебуває у стані, в якому ми не можемо їх використати", - заявив чиновник.

Він додав, що поки ці гроші не будуть розморожені, РФ виплачуватиме борги "недружнім країнам" у рублях.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, економіка країни-агресора Росії зазнала найгіршого падіння від 90-х років. ВВП Росії скоротилося на $30 млрд, або 9% у 2022 році.

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