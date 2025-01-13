Через санкції США три танкери з російською нафтою простоюють біля Китаю

Андрій Єрмак наголосив, що усі танкери, які допомагали РФ обходити санкції, "мають бути помножені на 0".

Після запровадження санкцій з боку США три танкери з понад 2 млн барелів російської нафти плавають у водах біля Китаю.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак заявив про простій російської нафти після запровадження американських санкцій.

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"Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю після того, як США ввели санкції. Такий от простій вийшов", – йдеться у заяві голови ОП.

Він наголосив, що усі танкери, які допомагали Росії обходити санкції, "мають бути помножені на 0".

Нагадаємо, 10 січня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох великих нафтогазових компаній РФ та численних суден і чиновників енергетичної галузі. Зокрема, санкції охоплюють "тіньовий флот".

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