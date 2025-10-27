Через шатдаун військові США можуть залишитися без зарплати

Пентагон / © Associated Press

Уряд США ризикує втратити можливість виплачувати зарплати військовослужбовцям вже з другої половини листопада, якщо шатдаун продовжиться.

Про це попередив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує CBS News.

За його словами, наразі Пентагон використовує резервні кошти для забезпечення виплат. Однак після 15 листопада ці можливості будуть вичерпані.

Сенат США не підтримав республіканський законопроєкт, який передбачав збереження виплат військовим та іншим держслужбовцям на час урядового шатдауну.

Спікер Палати представників Майк Джонсон у відповідь звинуватив демократів у блокуванні критично важливого документа.

Він зазначив, що сім голосувань щодо його тимчасового законопроєкту завершилися провалом.

Раніше повідомлялося, що у Сенаті США демократи вже одинадцятий раз відхилили республіканський законопроєкт про короткострокове фінансування, залишивши уряд США у стані тривалого шатдауну.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив, що через шатдаун у США є певні виклики, але постачання зброї Україні не заблоковано.