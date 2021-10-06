Через шпигунство і вбивства: НАТО вдвічі скорочує чисельність російської місії в Брюсселі

Через шпигунство і вбивства: НАТО вдвічі скорочує чисельність російської місії в Брюсселі

Із 20 співробітників постійного представництва РФ у штаб-квартирі НАТО буде вислано 8 осіб, ще 2 посади скоротять.

У НАТО вирішили вдвічі скоротити кількість співробітників російської місії при Альянсі через підозру в їхній ворожій діяльності.

Про це повідомила на своїй сторінці в Twitter редактор телеканалу Sky News Дебора Хейнс.

За її словами, вісьмох російських дипломатів вважають “неоголошеним співробітниками розвідки”, тому їх попросять залишити Брюссель, а ще дві посади у представництві будуть скасовані.

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Російським дипломатам, яких підозрюють у шпигунстві і причетності до вбивств, дали час до кінця жовтня, щоб покинути Брюссель, де розташована штаб-квартира НАТО.

Редакторка Sky News нагадала, що востаннє до таких заходів у НАТО вдавалося після відомого шпигунського отруєння у Солсбері.

Нагадаємо, генсек НАТО Йенс Столтенберг раніше заявив, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу незалежно від позиції Росії.

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