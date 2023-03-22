Через сильний вітер величезне судно перекинулося у гавані: 25 постраждалих (фото, відео)

У середу, 22 березня, 76-метрове дослідницьке судно Petrel (“Буревісник”) у верфі шотландської столиці Единбурга накренилося під кутом 45 градусів через сильний вітер. Внаслідок інциденту 15 людей були доставлені в лікарню, а ще 10 отримали медичну допомогу на місці.

Про це повідомляє france24.

На місце події відправили п’ять машин швидкої допомоги, гелікоптер санітарної авіації та три травматологічні бригади.

На зображеннях, опублікованих у соціальних мережах, видно величезне судно вагою 3000 тонн, нахилене на 45 градусів.

A huge boat's on the verge of capsizing at Leith Dry Docks. Police are on the scene and asking people to avoid the area.@LBCNews | @LBC



Image Credit: @Tomafc83 pic.twitter.com/rEin3Ess2U — Alan Zycinski (@AlanJZycinski) March 22, 2023

Член місцевої ради Адам Маквей описав цю подію як "жахливу" для тих, хто був на борту, написавши у Twitter, що "сильний вітер" зрушив судно.

Emergency services are responding to a major incident at Leith docks- a ship has been dislodged from its holding in strong winds.

Terrifying for those on board, my thoughts are with those who’ve been injured & hope everyone recovers quickly.

Please avoid area. pic.twitter.com/aREtG80Gq1 — Cllr Adam McVey (@adamrmcvey) March 22, 2023

Британські ЗМІ повідомляють, що судно Petrel раніше належало співзасновнику Microsoft Полу Аллену. Його було доставлено в цей порт у 2020 році і з тих пір судно не використовувалося.

Multiple injuries after M/V #Petrel ship tips over at Edinburgh dockyard.

Twenty-five people have been injured.

The 76m (250ft) ship was previously owned by the estate of Microsoft co-founder Paul Allen.https://t.co/LKPaYAq8sn pic.twitter.com/GFdPHqqSM3 — PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) March 22, 2023

Раніше корабель залучали для пошуку уламків у глибокій воді, в тому числі USS Indianapolis, затонулого під час Другої світової війни, який був виявлений на глибині 5,5 км.

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Пол Аллен помер у 2018 році. За його заповітом більшість статків використано на філантропічні цілі та наукові дослідження.

Нагадаємо, раніше виникла пожежа на вантажному судні Escape, яке під прапором Нідерландів вийшло з литовського порту Клайпеда і прямувало до столиці Латвії Риги.

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