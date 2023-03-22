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Через сильний вітер величезне судно перекинулося у гавані: 25 постраждалих (фото, відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Через сильний вітер величезне судно перекинулося у гавані: 25 постраждалих (фото, відео)

Фото: соцмережі

У верфі шотландської столиці величезне судно вагою 3000 тонн нахилилося на 45 градусів.

У середу, 22 березня, 76-метрове дослідницьке судно Petrel (“Буревісник”) у верфі шотландської столиці Единбурга накренилося під кутом 45 градусів через сильний вітер. Внаслідок інциденту 15 людей були доставлені в лікарню, а ще 10 отримали медичну допомогу на місці.

Про це повідомляє france24.

На місце події відправили п’ять машин швидкої допомоги, гелікоптер санітарної авіації та три травматологічні бригади. 

На зображеннях, опублікованих у соціальних мережах, видно величезне судно вагою 3000 тонн, нахилене на 45 градусів.

Член місцевої ради Адам Маквей описав цю подію як "жахливу" для тих, хто був на борту, написавши у Twitter, що "сильний вітер" зрушив судно.

Британські ЗМІ повідомляють, що судно Petrel раніше належало співзасновнику Microsoft Полу Аллену. Його було доставлено в цей порт у 2020 році і з тих пір судно не використовувалося. 

Раніше корабель залучали для пошуку уламків у глибокій воді, в тому числі USS Indianapolis, затонулого під час Другої світової війни, який був виявлений на глибині 5,5 км. 

Пол Аллен помер у 2018 році. За його заповітом більшість статків використано на філантропічні цілі та наукові дослідження.

Нагадаємо, раніше виникла пожежа на вантажному судні Escape, яке під прапором Нідерландів вийшло з литовського порту Клайпеда і прямувало до столиці Латвії Риги.

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Дата публікації
Перегляди
3110
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