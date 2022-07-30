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Через скандальні заяви Орбана шляхи Польщі та Угорщини розійшлися - Моравецький

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Через скандальні заяви Орбана шляхи Польщі та Угорщини розійшлися - Моравецький

Матеуш Моравецький / Фото: twitter.com

Польський прем’єр Матеуш Моравецький підтвердив, що шляхи Польщі і Угорщини розійшлися через скандальні заяви очільника угорського уряду Віктора Орбана.

Зокрема, прем'єра Польщі попросили прокоментувати слова Орбана, який заявив, що цілі обох держав - однакові, але в той час як угорці розглядають цей конфлікт як війну двох слов'янських народів, поляки "відчувають, що вони також воюють у ньому".

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

"Я підтверджую слова прем'єр-міністра Орбана про те, що шляхи Польщі та Угорщини розійшлися. Польща не бере участі у війні в Україні. Війну ведуть українці", – відповів Моравецький. 

Польський прем'єр наголосив, що Польща продовжуватиме допомогати Україні боротися проти Росії, яка цинічно напала та жорстко вбиває громадян України. 

"Ми хочемо, щоб Україна вижила і зберегла свою територіальну цілісність, свій суверенітет", - наголосив він. "Я вірю, що це станеться", - сказав глава польського уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Захід у нападі Путіна на Україну. Він заявив, що війни в Україні можна було б уникнути, якби не Захід, який не пішов на поступки Путіна. 

Гидко поруч перебувати! Польща оголосила бойкот усьому російському та білоруському.

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