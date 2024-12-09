Через смерть дитини банда скоїла масову різанину: загинуло щонайменше 110 осіб

У Сіте-Солей на Гаїті банда Wharf Jeremie скоїла масову різанину, вбивши щонайменше 110 людей.

Про це повідомило видання DW з посиланням на заяву Національної мережі захисту прав людини (RNDDH) Гаїті.

Ватажок банди Монель "Мікано" Фелікс став підозрювати, що його дитині, яка померла 7 грудня, завдали шкоди через чаклунство. Причиною цих підозр стало звернення Фелікса до жреця вуду по пораду через хворобу дитини. Жрець звинуватив групу людей похилого віку в тому, що вони нібито нашкодили дитині за допомогою магії. В результаті Фелікс віддав наказ влаштувати масове вбивство, що призвело до загибелі щонайменше 110 осіб.

У повідомленнях зазначається, що члени банди Wharf Jeremie вбили щонайменше 60 осіб у п'ятницю і ще 50 в суботу, застосовуючи мачете й ножі. За даними правозахисників, усі жертви були старше 60 років.

Банда встановила суворий контроль, зокрема, обмеживши використання мобільних телефонів, що не дозволило місцевим жителям поширювати відомості про масове вбивство.

Нагадаємо, до міста Понт-Сонде на заході Гаїті увірвалися члени банди та вбили щонайменше 70 осіб. Понад 6000 людей були змушені тікати.