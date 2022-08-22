Через смертоносну повінь у Індії обвалився залізничний міст: відео

Інтенсивні мусонні дощі на півночі Індії викликали руйнівні повені, які забрали життя близько 40 людей.

Стихія вирує у високогірному індійському штаті Хімачал-Прадеш. Дощі затопили сотні сіл, знесли глиняні будинки, затопили дороги та зруйнували мости. Упродовж трьох днів тут загинуло чотири десятки людей.

Як повідомляє Telegram-каналі Orda, потужні потоки води знесли одну з опор мосту Чакі, після чого він упав у річку.

В офіційному урядовому релізі в неділю говориться, що зсуви та повені в гімалайському штаті Хімачал-Прадеш за останні три дні забрали життя щонайменше 36 людей.

У сусідньому штаті Уттаракханд серія зсувів призвела до чотирьох загиблих і 13 зниклих безвісти.

Місцева влада закрила у кількох районах школи. Жителів просять не підходити до річок та струмків, оскільки вони виходять з берегів.

Метеорологи очікують, що дощі можуть продовжитись до 25 серпня. У зв'язку з цим у штаті оголошено попередження про можливі зсуви.

Нагадаємо, пориви вітру із швидкістю понад 100 км/год призвели до падіння дерев на півдні Австрії, внаслідок чого загинуло п’ятеро людей.

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