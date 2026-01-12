Через снігопади сотні туристів були змушені ночувати у спортзалах

Альпи / © Associated Press

У Французьких Альпах кілька сотень автомобілів застрягли на дорогах, що ведуть до популярних гірськолижних курортів. Унаслідок цього майже 800 людей були змушені провести ніч на неділю у спортивних залах міста Мутьє в регіоні Савойя.

Про це повідомляє Le Figaro.

За інформацією місцевої префектури, близько 800 людей ночували у трьох спортзалах Мутьє — важливого транспортного вузла, через який туристи прямують до курортів Савойї. Вранці у неділю їм дозволили відновити поїздки.

У високогір’ї ситуація була не менш складною. На курорті Валь Торанс 29 осіб змогли залишити район лише в неділю після ночівлі в гірському притулку.

Як повідомила жандармерія, ще близько 40 людей провели частину ночі в автобусі, який прямував до курорту Arc 2000, також розташованого в Савойї.

Французька влада закликає до максимальної пильності майже на всіх альпійських хребтах. Метеорологічна служба країни ще напередодні вихідних оголосила найвищий рівень лавинної небезпеки.

Попри ці застереження, у суботу в Савойї загинули троє лижників, які каталися поза підготовленими трасами. Дві лавини зійшли на великому курорті Валь-д’Ізер, ще одна — в районі Ареш-Бофор.

Тіла двох чоловіків, які не мали лавинних датчиків, рятувальникам вдалося знайти лише завдяки сигналам їхніх мобільних телефонів під товщею снігу.

В Ареш-Бофор один лижник загинув, ще одного вдалося врятувати після того, як патруль почув крики про допомогу. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні.

