ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

Через снігопади сотні туристів були змушені ночувати у спортзалах

Сильна негода та критична лавинна небезпека паралізували рух у Французьких Альпах, змусивши сотні туристів провести ніч у тимчасових укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Альпи

Альпи / © Associated Press

У Французьких Альпах кілька сотень автомобілів застрягли на дорогах, що ведуть до популярних гірськолижних курортів. Унаслідок цього майже 800 людей були змушені провести ніч на неділю у спортивних залах міста Мутьє в регіоні Савойя.

Про це повідомляє Le Figaro.

За інформацією місцевої префектури, близько 800 людей ночували у трьох спортзалах Мутьє — важливого транспортного вузла, через який туристи прямують до курортів Савойї. Вранці у неділю їм дозволили відновити поїздки.

У високогір’ї ситуація була не менш складною. На курорті Валь Торанс 29 осіб змогли залишити район лише в неділю після ночівлі в гірському притулку.

Як повідомила жандармерія, ще близько 40 людей провели частину ночі в автобусі, який прямував до курорту Arc 2000, також розташованого в Савойї.

Французька влада закликає до максимальної пильності майже на всіх альпійських хребтах. Метеорологічна служба країни ще напередодні вихідних оголосила найвищий рівень лавинної небезпеки.

Попри ці застереження, у суботу в Савойї загинули троє лижників, які каталися поза підготовленими трасами. Дві лавини зійшли на великому курорті Валь-д’Ізер, ще одна — в районі Ареш-Бофор.

Тіла двох чоловіків, які не мали лавинних датчиків, рятувальникам вдалося знайти лише завдяки сигналам їхніх мобільних телефонів під товщею снігу.

В Ареш-Бофор один лижник загинув, ще одного вдалося врятувати після того, як патруль почув крики про допомогу. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що в Альпах майже повністю зруйноване швейцарське село Блаттен після того, як частина льодовика Берч обвалилася, спричинивши потужний зсув ґрунту.

Ми раніше інформували, що в Альпах швейцарські дослідники створюють контрольовані землетруси, щоб розкрити таємниці тектонічних сил.

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie